Зеленський пропонує відзначати День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня

Президент України Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передає Укрінформ.

"Сьогодні я подаю до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", - сказав Президент.

Він нагадав, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу, і світ вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя, хто скидав нацистські прапори на звільненій території та хто відчиняв ворота концтаборів, а також перед тими, хто повертав народам свободу, знищив і засудив нацистське зло.

"Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це - історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна ніколи не забуде внесок свого народу в перемогу над нацизмом, і нікому не дасть стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині.

"Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу", - сказав Президент.

Як відомо, відповідно до Указу Президента з 2015 року в Україні 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини, відзначають як День пам'яті та примирення. Таким чином, у 2015 році Україна розпочала нову традицію відзначення 8 та 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення.

Однак, чимало людей в Україні вважали, що українці також мають відзначати День перемоги над нацизмом не разом з росіянами 9 травня, а разом з Європою - днем раніше.