Зеленський провів переговори з прем'єрами Швеції, Данії, Ісландії та Фінляндії

Президент України в рамках Саміту країн Північної Європи у Гельсінкі провів двосторонні переговори з керівниками урядів Швеції, Данії, Ісландії та Фінляндії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Президент, зокрема, розповів, що докладно обговорив з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном параметри подальшої оборонної допомоги Україні, а також питання започаткування переговорів про вступ України до ЄС.

У розмові з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, за словами Зеленського, основну увагу було приділено комплексній підтримці України в боротьбі з російським агресором.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір Президент подякував за оборонну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО, а також за вагому підтримку енергетичного сектора України.

З прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін український лідер обговорив поточну ситуацію в нашій державі та виклики, пов'язані з війною.

"Вдячний за потужну та стійку підтримку нашої держави й українців із перших днів повномасштабної агресії Росії", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу прибув із візитом до Фінляндії, де взяв участь у саміті Україна - Північна Європа. Він також провів низку двосторонніх переговорів, зокрема, з прем'єр-міністром Норвегії та президентом Фінляндії.