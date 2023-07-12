Зеленський: Результати саміту НАТО у Вільнюсі для України є добрими, але не ідеальними

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський на спільній прес- конференції з генсеком Альянсу Йєнсом Столтенбергом.

"Можемо констатувати - результати саміту хороші, але якби запрошення - вони були б ідеальні... Щодо запрошення. Я розумію, що це технічний сигнал. Але якщо ми подивимося на це, як на серйозний чинник мотивації українського суспільства, для мене як для президента це був дуже важливий момент", - заявив президент.

Також він назвав можливі гарантії безпеки України від країн G7 "конкретним успіхом для України".

"Я б дуже хотів, щоб у нас сьогодні був успіх на саміті для всіх нас - для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей. Зокрема, гарантії безпеки такі важливі для людей. Гарантії безпеки на шляху до НАТО, а не замість... Сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити Велика сімка. І я думаю, якщо це станеться, ми над цим працюватимемо, це буде справді таким важливим для нас, конкретним успіхом", - наголосив Зеленський.

У свою чергу Єнс Столтенберг заявив, що зараз Україна знаходиться ближче до НАТО, ніж будь-коли у своїй історії.

"Рішення, ухвалені у Вільнюсі, знаменують початок нової сторінки у відносинах між НАТО та Україною. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні", - сказав він.