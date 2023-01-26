Зеленський: Росія не хоче переговорів, бо не хоче миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він "не зацікавлений" у зустрічі із кремлівським диктатором Володимиром Путіним для мирних переговорів. При цьому воювати на території Росії Збройні сили не планують.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Зеленський зазначив, що "не розуміє, хто ухвалює рішення в Росії", і що хоча Москва і просить миру, вона бреше, атакуючи Україну ракетами.

На запитання, чи допоможе зустріч із Путіним завершити війну, президент України сказав: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я справді не розумію, хто ухвалює рішення в Росії".

Він додав, що люди є пріоритетом номер один.

"Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше залишили нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - наголосив Зеленський.

Водночас, на питання, чи не надто пізно для переговорів, Зеленський сказав: "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін, - ред.) ніхто".

Крім того, президент подякував за танки, про передачу яких напередодні оголосили партнери, попередивши, що кількість та строки доставки цієї техніки "критичні".