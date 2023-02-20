Зеленський: Росіяни ще не зрозуміли, що ми сильніші, ніж рік тому

Україна не дасть Росії можливості повторити раптовий масштабний наступ, як у лютому 2022 року.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Corriere della Sera, яке вийшло 19 лютого.

"Росіяни ще не зрозуміли, що сьогодні ми сильніші, ніж рік тому, і вони ніколи не зможуть узяти Україну, як вони сподівалися", - відповів Зеленський на запитання, яка ситуація в Україні за рік після вторгнення.

Він упевнений, що, хоча президент Росії Володимир Путін готується до затяжного конфлікту, Україна скоро здобуде перемогу.

"Ми готуємося до короткої війни і до нашої перемоги. Що швидше, то менше в нас буде жертв. У 2014 році конфлікт застиг, і це було недобре для нас. Мінські домовленості дали Путіну час підготувати торішню раптову атаку, ми більше не потрапимо в ту саму пастку. Наші солдати мотивованіші, тому що вони захищають свої сім'ї, свої домівки. Ми побачили, що економічні санкції проти Москви дуже допомагають, вони дають нам час і простір для самоорганізації", - сказав президент.

За матеріалами Гордон.