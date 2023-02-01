Зеленський розповів, чи зустрінеться з Байденом у Європі

Американський лідер Джо Байден може відвідати декілька європейських країн у лютому 2023 року. Однак чи зустрінеться він з президентом України Володимиром Зеленським - невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами самого Зеленського, він не отримував запрошення на зустріч з Байденом, яка може відбутись у Польщі. Але Зеленський зауважив, що і так доволі часто зустрічається з американським лідером.

"Що стосується президента Сполучених Штатів - ми іноді зустрічаємось із ним. Мене не запрошували в Польщу", - сказав він.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден хоче у лютому відвідати кілька країн Центральної Європи.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Байден планує відвідати Європу до роковин повномасштабного вторгнення Росії до України.

Пізніше Байден заявив, що планує візит до Польщі, але не впевнений щодо термінів.