Зеленський розповів, які двосторонні зустрічі заплановані на саміті у Вільнюсі 12 липня

У межах участі президента України Володимира Зеленського у Вільнюському саміті НАТО в середу, 12 липня, планується проведення двосторонніх зустрічей з партнерами зі США, Канади, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Японії та інших держав, повідомив глава нашої країни в Telegram.

"Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі. Наша оборона - перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів - більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", - зазначив Зеленський.

Він також підтвердив участь у першому інавгураційному засіданні Ради Україна - НАТО.

Під час Вільнюського саміту у вівторок, 11 липня, держави-члени НАТО узгодили пакет для України, який включає три елементи, у тому числі скасування Плану дій щодо членства. Однак партнерам не вдалося досягти згоди щодо запрошення нашої держави в Альянс. Пізніше блок опублікував комюніке, у якому йдеться про прогрес України на шляху до вступу в НАТО, але залишається нечітким питання запрошення. За матеріалами ZN.ua