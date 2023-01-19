Зеленський розповів, які країни готові постачати Україні танки

Президент Володимир Зеленський наполягає на наданні іноземними партнерами Україні танків. Він розповів, які країни готові це зробити за умови надання дозволів виробником.

Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції у Києві з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем

Глава держави наголосив, що питання танків залишається актуальним і дуже чутливим.

"Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано. Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу. І Польща готова, і Фінляндія, Португалія, Іспанія і ще достатня кількість країн, які готові забезпечити навіть невеликою кількістю, яка у них же на озброєнні, танків Україну. І готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії", - зазначив президент.

Український лідер пояснив, що нашій державі потрібна відповідна зброя - або мати велику кількість артилерійських систем, або "відповідну, адекватну кількість" танків.

Зеленський додав, що Україні наразі недостатньо тієї зброї, яку надають партнери, адже від швидкості постачання залежать життя українців.

"Чи достатнього того, що дають? Ні, недостатньо. Недостатньо, щоб діяти швидко. Швидкість і час важливі. Кожна хвилина - це людина. Чим швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, чим швидше ми зможемо бути більш потужними, тим більше країна збереже наших громадян", - підсумував глава держави. За матеріалами Kyiv Post