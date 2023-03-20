Зеленський: Щодня наближаємо створення спецтрибуналу для Росії

Коло партнерів України, які готові працювати разом, щоб притягнути росію до відповідальності за агресію, розширюється і робить перспективу покарання все більш реалістичною.

Як передає Укрінформ, про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати росію за агресію, неминуче розширюється і робить перспективу покарання все більш реалістичною. Недостатньо притягти до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією, потрібне також покарання цілком справедливе і законне за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни. Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення", - сказав він.

Глава держави поінформував, що сьогодні це питання, а також спільна робота України з Міжнародним кримінальним судом обговорювалися в Лондоні під час конференції міністрів юстиції європейських країн.

"Я звернувся до учасників конференції та закликав їх підтримати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний", - наголосив Президент.

Окрім того, Зеленський поінформував, що провів сьогодні розмови з канцлером Австрії Карлом Негаммером та прем'єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Він подякував Австрії та Ірландії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії росії проти України.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Володимир Зеленський утворив робочу групу на чолі з Андрієм Єрмаком, яка опрацьовуватиме питання створення спеціального трибуналу для притягнення до кримінальної відповідальності керівництва російської федерації за скоєння злочину агресії проти України.

Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.