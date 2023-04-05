Зеленський та Дуда зустрілися у Варшаві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві. Офіційна церемонія відбулася біля президентського палацу.

Про це повідомляє Укрінформ у середу, 5 квітня.

Глава української держави з першою леді Оленою Зеленською приїхали на автомобілі до ґанку палацу, де на них вже чекали президент Польщі з дружиною, а також делегації обох країн та почесна варта. Планується, що надалі відбудуться розмови глав держав віч-на-віч, після цього - у ширшому колі. За їхніми результатами, президенти проведуть прес-конференцію для ЗМІ.

Раніше глава Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марцін Пшидач заявив, що лідери держав під час переговорів обговорять увесь спектр українсько-польських відносин, зосереджуючи увагу на питаннях безпеки, економічного співробітництва та історичної проблематики.

Раніше у середу стало відомо, що Зеленський прибув із офіційним візитом до Польщі. Окрім зустрічі з президентом Дудою, плануються також зустрічі з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, представниками бізнесу, українцями та поляками.

Також повідомлялося, що під час візиту до Польщі український лідер виступить у центрі Варшави.

Цьогорічний візит - перший офіційний візит президента України до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зеленський та Дуда двічі - у грудні минулого року та лютому - зустрічалися у Жешуві під час повернення президента України транзитом через Польщу до України після візитів глави держави до США та країн Європи. Однак ці зустрічі не мали статусу офіційних візитів.

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі отримав орден Білого Орла. Це найвища польська нагорода і одна із найстаріших. Про це повідомила канцелярія президента Польщі у середу, 5 квітня.

Орден Зеленському вручив президент Польщі Анджей Дуда під час офіційної церемонії у Варшаві. Польський лідер наголосив, що Зеленського нагороджено за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки та захист прав людини.

"Важко приховати сльози, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не залишили ні Україну, ні своїх співвітчизників. Ви є зразковим лідером держави та нації", - заявив Дуда.