Зеленський відповів Путіну: жодного Patriot не знищено

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного комплексу Patriot, які надали західні партнери, не знищили, всі працюють.

"Хоч би хто там у Росії розказував, ніби наші "Patriot" знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного "Patriot" не знищено", - сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, за сім днів українські військові знищили майже три десятки ракет і близько пів сотні ударних дронів, запущених Росією.

"Окремо відзначу оборонців неба Київщини. 96-та Київська зенітна ракетна бригада Повітряних сил - дякую! Усі "Калібри" та "Кинджали" під час цих атак були знищені, а отже, життя наших людей були врятовані", - додав президент.

Президент Росії Володимир Путін 16 червня заявив, що російські військові нібито знищили поблизу Києва п'ять комплексів Patriot - більше, ніж їх Україна офіційно отримала.

"Якщо ми під Києвом знищили п'ять комплексів Patriot, то невже нам важко знищити будь-яку будівлю в центрі Києва, але ми не робимо цього з певних міркувань", - сказав Путін.

Вдень 16 червня в Києві і низці областей оголосили повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО на підступах до Києва. Повітряні сили ЗСУ згодом поінформували, що у небі біля Києва збили шість аеробалістичних ракет "Кинджал", шість крилатих ракет "Калібр" і два розвідувальних безпілотники

Офіційно Збройні сили України отримали два комплекси Patriot, кожен із яких має по шість пускових установок. Одну батарею надали США, другу - Німеччина. Про п'ять комплексів Patriot на бойовому чергуванні в Україні ніколи не повідомлялося.

Надходження систем Patriot дозволило Україні перехоплювати балістичні та більш швидкісні крилаті ракети. За матеріалами Радіо Свобода