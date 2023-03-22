Зеленський відреагував на нічну атаку росіян по Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив, що успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир, а повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в його дописі у Твіттері.

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - зазначив Зеленський.

Він додав, що "успіх українських сил на землі, у небі та в морі реально наближає мир".

"Повне дотримання санкційного режиму проти росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - підкреслив Президент.

Цієї ночі ворог завдав по території України чергового масованого удару дронами Shahed 136. За попередньою інформацією, ЗСУ знищили 16 безпілотників із 21, запущеного росіянами.