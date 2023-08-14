Зеленський відвідав бригади на соледарському та бахмутському напрямках

Президент України Володимир Зеленський відвідав у понеділок, 14 серпня, бригади на соледарському та бахмутському напрямках.

Як повідомляють в офісі президента, Зеленський побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал- хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Обговорили з командиром бригади проблеми, з якими стикаються воїни, і пропозиції щодо їхнього розв'язання. Щодня я отримую загальну інформацію. Вона дає широке розуміння ситуації, і це теж дуже важливо. Але я хотів сам відвідати всі бригади окремо, щоб точково зрозуміти проблеми кожної з них", - зазначив глава держави.

Зеленський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння.

Комбриги й комбати передали президенту потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах БПЛА.

Крім того, було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій.

Також Зеленський відвідав передовий стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих українських військовослужбовців із бахмутського напрямку. Командування стабпункту розповіло президенту про нагальні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті. За матеріалами ZN.ua