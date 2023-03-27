Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в Запорізькій області

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України. Президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

"Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей", - сказав Зеленський.

Президент побажав військовим здоров'я й подякував їхнім родинам за таких героїв.

Він також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня. Військові подарували президентові коїн, що є символом військового братерства.