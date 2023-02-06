Зеленський вніс до ВР проєкт постанови про призначення Малюка головою СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови 8425 про призначення Василя Малюка на посаду Голови Служби безпеки України.

Про це сказано у проєкті постанови, яка розміщена на сайті Верховної Ради.

Наразі документ направлено на розгляд Комітету.

Володимир Зеленський 17 липня усунув від виконання обов'язків голови СБУ Івана Баканова.

18 липня 2022 року президент доручив виконувати обов'язки голови СБУ першому заступнику Івана Баканова Василю Малюку.