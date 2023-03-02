Зеленський вперше поговорив із новим президентом Швейцарії

У четвер, 2 березня, президент Володимир Зеленський уперше провів телефонну розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. У ході переговорів, серед іншого, вони обговорили "формулу миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram.

"Подякував за пакет підтримки на 114 млн швейцарських франків. Обговорили спільні проекти, в яких зацікавлені обидві країни, також приділили час практичним питанням щодо реалізації формули миру", - написав він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.