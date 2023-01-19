Зеленський вручив президенту Євроради орден "За заслуги"

Президент Володимир Зеленський вручив Президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю орден "За заслуги" I ступеня.

Церемонія нагородження відбулася під час пресконференції лідерів у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для мене честь відзначити сьогодні пана Президента Шарля Мішеля орденом "За заслуги" I ступеня. Дякую за лідерство і дякую за таку лідерську підтримки України, нашої стійкості, нашої незалежності, нашого народу", - зазначив Зеленський.

Президент вважає Шарля Мішеля справжнім другом України і проінформував, що у рамках нинішнього візиту очільника Євроради в Україну відбулися змістовні переговори і діалог.

"Дякую пану Президенту, дякую всім європейцям, всьому суспільству Європи, лідерам Європи за всю підтримку - військову, політичну, фінансову, гуманітарну, яка надається нашій державі, нашим людям і допомагає нам зберігати життя, зберігати стійкість нашої оборони і зберігати соціальну стабільність", - підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, у четвер Президент Європейської Ради Шарль Мішель перебуває з візитом в Україні.