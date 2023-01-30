Зеленський вважає, що рф дуже хоче великого реваншу

Президент Володимир Зеленський вважає, що російська федерація прагне великого реваншу, але їй навряд чи вдасться забезпечити впевнений результат у наступі.

Про це він заявив під час спільної з Прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен пресконференції в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що росія дуже хоче якогось великого реваншу, я думаю що вона його почала. Я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство впевненим якимось позитивним результатом в наступі. Я впевнений в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх усіх потрошку зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ", - сказав Зеленський.

Він розповів, що з першого дня отримання інформації від української розвідки, а потім і від розвідок держав-партнерів про ризики реваншу росії, почав максимально комунікувати з іноземними лідерами.

За його словами, це спілкування відбувалося ще до останнього засідання "Рамштайну" (20 січня - ред.).

Глава держави відзначив, що "Рамштайн" пройшов "дуже непогано", були "добрі рішення", наголосивши, що "головне, щоб міцні рішення були вчасними".

"Усю інформацію, яку від розвідки ми отримували і продовжуємо отримувати, ми детально вивчаємо, аналізуємо і все, що в нас є, усю інформацію ми передаємо партнерам, секретів не може бути, нам потрібна підтримка зараз, бо реванш, про який йдеться не тільки у вашому запитанні, а в принципі в інформпросторі світу, реванш зрозумілий. Ми вважаємо, що на Донбасі він і не зупинявся. Він посилюється там постійно. Він посилюється щоденно. Щоденно у них або нові групи нових військових кадрових, або ми бачимо збільшення кількості "вагнерівців", - підкреслив Зеленський, відповідаючи на запитання щодо можливого нового великого наступу рф.

У понеділок Україну з візитом відвідала Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Спільно з Президентом Володимиром Зеленським вона здійснила поїздки до Миколаєва та Одеси.