Зеленський закликав НАТО ухвалити політичне рішення щодо алгоритму приєднання України до Альянсу

На саміті НАТО у Вільнюсі країнам Альянсу варто домовитися про алгоритм вступу в НАТО України. Про це 3 травня у Фінляндії на спільній пресконференції учасників саміту країн Північної Європи заявив президент України Володимир Зеленський, трансляцію вів у YouTube Офіс президента України.

"Я щиро бажаю Швеції завершити шлях до членства в НАТО якомога швидше. Разом із вами НАТО складатиметься з 32-х членів, а Україна стане 33-м членом. Ми розуміємо, що під час агресії не буде можливим Україні приєднатися до Альянсу, але немає проблем і перешкод ухвалити політичне рішення щодо алгоритму нашого приєднання до НАТО", - сказав він.

Президент України подякував партнерам за їхню готовність підтримувати оборону України проти російської агресії.

"Ми маємо навчити і привчити Москву поважати міжнародно визнані державні кордони, і якщо ми це зробимо зараз - ми зробимо це назавжди. І ми це дійсно зробимо", - заявив Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться в липні 2023 року. За матеріалами Гордон.