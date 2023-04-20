Зеленський закликав Столтенберга допомогти з постачанням далекобійної зброї та авіації

Президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга із закликом допомогти з постачанням далекобійної зброї та авіації українській армії.

Про це Зеленський заявив під час спільної зі Столтенбергом пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Я попросив генсека допомогти подолати стриманість деяких наших партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. Гальмування необхідних рішень - це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки що не отримали необхідних оборонних інструментів", - сказав він.

За словами президента, на зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня, зокрема, важливо обговорювати питання надання далекобійної зброї. "Ви знаєте, до чого Україна готується. Із приводу підготовки відповідних кроків є меседжі нашої команди, яка буде представлена на засіданні "Рамштайну". Деякі речі треба трішки пришвидшити, щоб відповідна зброя, яка посилить нашу армію, прийшла швидше, ніж заплановано. Я думаю, що важливо обговорити ту зброю, на яку Україна так довго очікує", - додав він.

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва.

В ході пресконференції у Києві Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї. Зеленський своєю чергою зазначив, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі ухвалення пакета гарантій безпеки для України на шляху до членства в Альянсі.