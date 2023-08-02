Зеленський заявив, що 12 країн приєдналися до гарантій безпеки для України

На сьогодні до Спільної декларації з G7 щодо гарантій безпеки для України приєдналися ще 12 країн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на екстреній нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України, додавши, що цього тижня починається робота над двосторонніми угодами.

"За другу половину цього року пакет безпекових гарантій для нашої держави стане цілком конкретним. До Спільної декларації з "Групою семи" на сьогодні приєдналися ще 12 країн-партнерів: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція. Цього тижня ми починаємо роботу вже над двосторонніми угодами, і першою державою, із якою працюємо, стали США", - заявив Зеленський.

Очільник держави додав, що на закритій нараді з послами України обговорить, які країни можуть іще приєднатися до Спільної декларації та що для цього потрібно зробити.

"Офіс (Президента України, - ред.), МЗС, посольства мають працювати разом у цьому напрямі - і дуже активно", - підкреслив він.

Крім цього, Зеленський зауважив, що Україні вдалося змінити філософію відносин з НАТО і наразі обговорюється, коли має бути запрошення для України в Альянс. Є усвідомлення, що Україна буде в НАТО, і це лише питання часу, сказав він.

"Вже працює й новий інструмент - Рада Україна-НАТО, причому саме як інструмент інтеграції. Перше робоче засідання Ради відбулося у відповідь на російську агресію проти глобальної продовольчої стабільності. Тобто наша співпраця з Альянсом - вона, всі бачать, практична, і такою має бути й надалі", - заявив президент.

За словами Зеленського, Україна вже зараз повинна готуватися до саміту НАТО у Вашингтоні, який може стати для держави та союзників по Альянсу "історичним".

"Завдання послів у країнах НАТО - працювати для консолідації всіх столиць Альянсу навколо пріоритетів спільної безпеки. Саме в Україні здобувається безпека для нашого континенту та загалом для міжнародного порядку, що заснований на правилах, і це заслуговує на політичне та юридичне визнання всіма нашими союзниками", - підсумував Глава держави.