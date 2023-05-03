Зеленський заявив, що не обговорював із Білим домом витік документів Пентагону

Президент України Володимир Зеленський не обговорював із Білим домом витік секретних документів Пентагону. Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, фрагмент якого опублікували 2 травня.

Він заявив, що витік "невигідний" для репутації Білого дому і США, а також для України.

Коментуючи опубліковані документи, президент заявив, що вважає їх "телешоу", яке може зацікавити деяких людей, але водночас допомагає Росії у критичний момент. За його словами, це "десь хайп, десь скандал", але для України все, що так чи інакше наперед інформує ворога, "однозначно мінус" і він "не бачить тут жодних переваг".

Газета з посиланням на джерела пише, що тему витоку документів обговорювали у квітні в телефонній розмові держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Також кілька телефонних розмов зі своїми колегами для обговорення цього питання провела заступниця держсекретаря США Венді Шерман, але невідомо, чи вона розмовляла з українською стороною.

Деякі українські офіційні особи зазначили, що нездатність Вашингтона захистити конфіденційну інформацію може призвести до того, що Київ ділитиметься меншим обсягом розвідданих зі США. Також документи свідчать, що США шпигували за високопосадовцями, зокрема Зеленським, пише газета.

На запитання, чи це не призвело до послаблення довіри між країнами, Зеленський відповів: "Я не можу ризикувати нашою державою".

"Там, де я можу говорити відверто, я це роблю. Але є високі ризики. Якби це була моя війна проти [президента Росії Володимира] Путіна, і нас було двоє на полі бою, я сказав би всім, що я про них думаю. Але тут історія трохи інша. Ми всі несемо відповідальність", - заявив глава держави.

Як повідомляє The Washington Post, представник Білого дому заявив, що адміністрація "залишається в постійному контакті з нашими українськими колегами із цілої низки питань, зокрема щодо несанкціонованого розкриття інформації". Посадовець говорив на умовах анонімності й заявив, що не коментуватиме деталей цих обговорень.

Зеленський також відмовився підтвердити або спростувати інформацію, яка міститься в опублікованих документах, тому що це означало б визнання їхньої справжності. Також він не відповів, наскільки чутливим для України був витік.

"Не чутливим. Якщо я вам відповім, значить, це було чутливим, значить, є справжні документи. Будь ласка, перестаньте грати зі мною в ігри. Я президент країни, яка зараз у стані війни", - сказав він. За матеріалами Гордон.