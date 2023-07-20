Зеленський заявив, що зерно, яке росіян знищили в одеському порту, призначалося Китаю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 60 тис. тонн агропродукції, які знищила вночі російська армія ударом по Одещині, призначалися для Китаю.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні у своєму Telegram-каналі. За його словами, протягом усього дня максимум уваги привернуто до ліквідації наслідків удару російських терористів по Одесі, по громадах в області, по Чорноморську та по портах.

"Це була чи не найбільша за весь час повномасштабної війни спроба росії завдати болю Одесі. Дякувати ППО, всім нашим захисникам неба, наслідки цього удару - все ж менші, ніж могли би бути... Із кожним таким ударом ми звертаємось до партнерів знов і знов - повітряний щит України потребує посилення", - зазначив президент.

Він наголосив, що нічний удар окупантів доводить, що їхня мішень - не лише Україна і не лише життя наших людей. У портах, які були атаковані, зберігалося близько мільйона тонн продовольства.

"Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії... У портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, - зберігалось 60 тис. тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай", - додав Зеленський.