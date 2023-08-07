Зеленський заявив: Якщо Росія продовжить удари по українських портах - залишиться без кораблів

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Кремль вирішить продовжити атаки на українські порти, то РФ до кінця війни проти України ризикує залишитися без своїх кораблів.

Під час інтерв'ю La Nacion він додав, що зараз наша країна повинна довести, що у свої територіальні води, які, як і Чорне море, РФ заблокувала, ми маємо право ввозити та вивозити ті чи інші товари.

"Якщо Росія продовжуватиме домінувати в Чорному морі і блокуватиме його, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. І це те, що ми хочемо їм показати", - наголосив Зеленський.

Зараз росіяни не можуть виграти, пояснює президент, тому вони намагаються поставити Україну в патову ситуацію. Для цього окупанти використовують зброю та насильство. Але Зеленський попередив, що Україна відповідатиме на атаки РФ на цивільних та "зернові коридори".

Нагадаємо, після низки ударів по портовій інфраструктурі в Україні ЗСУ атакували два важливі кораблі окупантів - нафтовий танкер SIG, який перевозив паливо у Сирію, та десантний корабель "Оленегорский горняк". У британській розвідкові одразу ж констатували, що пошкодження останнього є суттєвим ударом по Чорноморському флоту. Річ у тім, що цей корабель вагою 3 600 тонн і довжиною 113 метрів - найбільше російське військово-морське судно, яке вдалося серйозно пошкодити після затоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022-го.