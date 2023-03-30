Зеленський зустрівся з делегацією німецького концерну, який виробляє танки

Президент Володимир Зеленський зустрівся із делегацією німецького оборонно- промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером та обговорив питання поточної співпраці та її поглиблення.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном та перспективи його розвитку. Необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі", - зазначив Зеленський.

Президент подякував провідній оборонній компанії Німеччини, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України.

"Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", - підкреслив він.

Раніше у Rheinmetall заявляли, що ведуть переговори з Києвом про постачання найсучасніших танків і не виключають можливості створення заводу з їх виробництва в Україні.