Зеленський звільнив Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Зазначається, що Володимир Зеленський підписав заяву Кирила Тимошенка про звільнення.

"Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою", - йдеться в указі від 23 січня.

Тимошенко подякував Зеленському за довіру та усім очільникам обласних військових адміністрацій за співпрацю.

"Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ - що вберегли і бороните нашу країну", - написав Тимошенко. За матеріалами Еспресо TV