Железняк: Наступного тижня Резніков можливо стане послом у Британії,

За даними народного депутата, міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Британію. Його місце займе голова Фонду державного майна Рустем Умєров

Про це інформує нардеп Ярослав Железняк.

"Отже, за моєю інформацією, Резніков залишить пост міністра оборони й згодом поїде послом у Велику Британію. Якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу. Чутки про те, що там щось не так з агреманом, не підтверджено", - написав народний обранець.

На місце міністра, ймовірно, буде подано голову Фонду держмайна Рустема Умєрова: "Як раз буквально нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відмітити, рік без жодного скандалу і з рекордним результатом".

Нового очільника ФДМУ поки не обрано.

Щодо того наскільки ця інформація точна, то Железняк відповів: "Сучасна кадрова політика вміє вражати, але вже вчора зранку про таку ротацію попередили посольства. Щонайменше деякі".

Зміни мають набрати чинності наступного тижня. За матеріалами News UA.