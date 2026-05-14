Дубінському у справі про держзраду обрали безальтернативний арешт

Слідчий суддя обрав запобіжний захід народному депутату України IX скликання, підозрюваному у державній зраді - його взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Ім'я підозрюваного правоохоронці офіційно не називали, однак народний депутат Олександр Дубінський підтвердив, що йдеться саме про нього.

Про це у повідомили в Офісі генпрокурора та сам Дубінський в своєму Telegram-каналі.

Як повідомили в Офіс Генерального прокурора, досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів відомства.

За даними слідства, депутат поширював у соціальних мережах, зокрема у Telegram, Facebook та Instagram, матеріали, спрямовані на просування вигідних Росії інформаційних наративів. Слідчі вважають, що ці публікації могли дискредитувати державну політику України та створювати передумови для зриву мобілізаційних процесів.

5 травня 2026 року народному депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

У чому підозрюють Дубінського

СБУ та ДБР заявили, що зібрали докази держзради українського нардепа, який під позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Зазначається, що організація розхитувала суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувала державу у світі.

Як повідомили в СБУ, злочинну організацію створив заступник начальника ГРУ Володимир Алєксєєв. Вона діяла в Києві. З території РФ керував групою заступник Алєксєєва - Олексій Савін. ОГПУ додає, що організацію створили у 2016 році, до неї входили два українські депутати та представник Генпрокуратури.

За даними слідства, крім Дубінського, до групи входив екснардеп Андрій Деркач, який перед повномасштабним вторгненням виїхав за кордон. Також, як стверджує слідство, до агентурної мережі належав експрокурор Костянтин Кулик, він теж переховується від правосуддя за кордоном. Керував агентурною мережею в Україні Ігор Колесніков (позивний "Ветеран"), наголошують правоохоронці. Колесніков розповів, що у 2019 році депутати Деркач і Дубінський провели дві замовні пресконференції, де транслювали тези, які передали з Росії, йдеться у матеріалах слідства.

У ніч на 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду. Відтоді суд вже кілька разів залишав його під вартою.

4 вересня 2024 року Офіс генпрокурора повідомив про нову підозру та змінив попередню народному депутату Олександру Дубінському. За матеріалами Держбюро розслідувань та Служби безпеки України, його підозрюють, що улітку 2022-го організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини.

Крім того, 13 березня 2024 року Печерський районний суд Києва визнав Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

У ДБР, зокрема, встановили, що у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес. За матеріалами Суспільне Новини.