Експерт про погрози Ірану Україні: Вірогідність удару низька

Про удар Києва по іранському судну в Каспії та можливості реалізації заявлених Тегераном у відповідь погроз DW поговорила з українським експертом з питань Близького Сходу Ігорем Семиволосом.

Іран має вихід до Каспійського моря, де Україна завдала удару по його судну, яке, за даними Києва, перевозило товари подвійного призначенняФото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

МЗС Ірану назвав "актом агресії" удар Києва по іранському судну у Каспійському морі, а його глава Аббас Арагчі 26 липня звинуватив особисто українського президента Володимира Зеленського у "нападі на іранське торговельне судно", внаслідок чого, за його твердженням, загинув моряк. Арагчі назвав дії України "грубим порушенням Статуту ООН, вчиненим за вказівкою Ізраїлю з метою втягнути Європу в свою війну" і пообіцяв не залишити це "без відповіді".

Напередодні Зеленський заявив про "дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря". "Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель", - написав він 25 липня у Telegram.

Щодо удару Києва по іранському судну в Каспійському морі, заявлених Тегераном у відповідь погроз та можливості їх реалізації DW поговорила з українським експертом з питань Близького Сходу Ігорем Семиволосом.

DW: Як ви оцінюєте український удар по іранському судну в Каспійському морі?

Ігор Семиволос: Я думаю, що це логічно - розширення української стратегії щодо контролю над водними шляхами постачання зброї і взагалі економічна блокада Росії водним шляхом на півдні. Ми діємо дуже схоже з тим, як діє Іран в Ормузькій протоці.

Що перевозило це судно?

Я не знаю. Як мінімум товари подвійного призначення. Очевидно, що продовжується економічна і воєнна співпраця між Іраном та Росією. Росія зараз передає переважно зброю, продовольство, все те, що допомагає Ірану триматися в умовах блокади і війни.Ігор СемиволосФото: DW

Чи був український далекобійний удар узгодженим зі США?

Не знаю, не можу стверджувати. Це питання не артикулювалося публічно, але очевидно, що Україна використовує американські розвідувальні дані. Тому, скоріш за все, американці були в курсі.

Чому цей удар по судну в Каспійському морі був саме зараз?

Тому що ми стали спроможними це робити. Раніше не було технічних можливостей.

Була це поодинока акція чи ми побачимо щось схоже ще не один раз?

Каспійське море трошки далі, ніж Азовське і Чорне моря. Тож треба також усвідомлювати, що запуск дрона у цей регіон є складнішим. Але мені здається, що операція продовжиться.

Як Іран відреагує на це? Адже уже були погрози.

Погрози - це не нове. Іран мав якимось чином відреагувати. Але з того, що я бачу, це політико-дипломатичний шлях.

Тобто ви не побоюєтесь, що Іран може завдати ракетного удару по Україні? Це взагалі можливо?

Можливо все, але вірогідність дуже низька. Завдати ракетний удар по Україні через територію країн НАТО доволі складно, адже ця ракета має пролетіти повітряним простором Туреччини, але також Кавказу чи Росії. Одна ракета, яка прилетить, не робить погоди, а лише ускладнить ситуацію для Ірану. Одна справа - удари по кораблях чи портах в Каспійському морі, тому що це пов'язано з Росією, а ми перебуваємо у війні з Росією. А інша річ - удар іранською ракетою по українській території. Це прямий акт війни. Попри всю іранську риторику, Тегеран чудово усвідомлює, що наша стратегія мало чим відрізняється від стратегії Ірану в Ормузькій протоці. Супутникове фото Каспійського моря, до якого на півдні має вихід Іран, а на заході та північному заході - РосіяФото: NASA/Aqua MODIS

Чи може Росія підключитися до захисту кораблів, які перевозять вантажі до Ірану?

Може, напевно. Але ж це наші легітимні цілі.

Тобто в цілому ви не очікуєте якогось загострення між Україною та Іраном в військовому плані?

Ні, я не очікую. Я думаю, що кожна сторона чудово розуміє правила гри. Іран розірвав по суті всі угоди, які були з Україною, почавши допомагати в 2022 році Росії. Іранські інструктори діяли і, можливо, діють на території Росії, навчаючи російські екіпажі дронів. Іран по вуха зав'язаний у війні проти України. Україна не давала жодних приводів для такої політики. Іран перший виступив проти України на боці Росії. Ми маємо повне легітимно право обмежувати можливості і Ірану, і Росії в Каспійському морі.

Роман Гончаренко оглядач Deutsche Welle в Берліні