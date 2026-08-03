Клімкін про ліцензії на виробництво ракет до Patriot: Трамп свідомо з цього з'їхав

Питання надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot можна використовувати як засіб тиску на російського диктатора Володимира Путіна, тому президент США Дональд Трамп "абсолютно свідомо з цього з'їхав", вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це він розповів у новому випуску "Клімкін пояснює".

За словами дипломата, у історії щодо надання Україні ліцензій потрійний вимір. Перший - це ППО, але також протиракетна оборона. Адже ці системи здатні перехоплювати ракети, тому вони Україні необхідні.

Друга історія - це технологічний поштовх, який Україна може отримати в разі надання ліцензії.

"Чи це будемо ми, чи це будуть європейці разом з нами. Скоріше за все друге. І ми це прекрасно розуміємо", - сказав Клімкін, уточнивши, що йдеться не тільки про ланцюжки постачань, а й про розуміння того, що і як робиться.

А третя історія - це те, що ці ракети до Patriot можуть використовуватися не тільки для збиття цілей, а і як ракети для ударів. РФ доволі часто застосовує під час обстрілів ракети комплексів С-400.

Дипломат вважає, що це додатковий чинник, який конфіденційними каналами обговорюється між США й Росією. Він акцентував, що в разі отримання ліцензії виникає питання: як Україна буде використовувати ракети, а також, як буде їх покращувати.

"А ми ж не будемо стояти на місці. Ми відомі тим, що в нас інноваційний цикл це іноді тижні, не місяці і не роки. Тому я думаю, що Трамп абсолютно свідомо з цього з'їхав. Він прекрасно розуміє, що надання такої ліцензії можна використовувати як засіб тиску на Путіна і Кремль", - заявив Клімкін.

Він уточнив, що ненадання або "петляння" з наданням цієї ліцензії можна використовувати як додатковий важливий чинник у переговорах.

На полях саміту НАТО в Анкарі Трамп заявив, що США дозволять Україні запустити виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

Про передання відповідних ліцензій ішлося також під час зустрічі Трампа з Зеленським 28 липня.

Але 31 липня Трамп сказав, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти перехоплювачі. За матеріалами LIGA.net.