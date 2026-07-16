Рада призначила новий уряд, поки без міноборони та МЗС

Верховна Рада України призначила у четвер, 16 липня, за поданням нового прем’єр-міністра Сергія Корецького склад кабінету міністрів - без міністрів оборони та закордонних справ, оскільки ті призначаються за поданням президента.

За призначення проголосували 264 народні депутати.

Хто зберіг посади в кабміні

У новому уряді посади зберегли: перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль, віцепрем'єрка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр молоді та спорту Матвій Бідний, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Нові урядовці

Міністром внутрішніх справ призначений голова Національної поліції Іван Вигівський. Раніше це міністерство очолював Ігор Клименко. За даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський планує внести кандидатуру останнього на посаду міністра оборони, яку раніше обіймав Михайло Федоров, тоді як іншу посаду за президентською квотою - міністра закордонних справ, як очікується, збереже Андрій Сибіга.

Віцепрем'єром з питань євроінтеграції Рада призначила посла України при Європейському Союзі Всеволода Ченцова (в попередньому уряді її обіймав Тарас Качка).

На посаду міністра в справах ветеранів призначений голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім (у попередньому кабміні це міністерство очолювала Наталія Калмикова), а міністра освіти і науки - очільник Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко (це міністерство раніше очолював Оксен Лісовий).

Міністеркою цифрової трансформації призначили Оксану Ферчук (донині - заступницю міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації), міністром юстиції - нардеп із фракції провладної партії "Слуга народу" Дениса Маслова. Раніше в обох міністерствах були тимчасово виконуючі обов’язки - Олександр Борняков і Людмила Сугак.

Поділ міністерств у новому уряді

Посади віцепрем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад і територій, яку обіймав Олексій Кулеба, більше не буде. Тепер буде окремо міністерство у справах громад, територій і внутрішньо переміщених осіб, яке очолить депутат "Слуги народу" Віталій Безгін, і окремо міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, яке очолить начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Так само розділили міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, яке очолював Олексій Соболев. У новий уряд призначений Олександр Кравченко на посаду міністра економіки й екології та Тарас Висоцький - на посаду міністра аграрної політики та продовольства.

Кандидати в міноборони та МЗС

Кандидатів на посади міністра закордонних справ і міністра оборони висуває президент. Подання на них ще офіційно не внесені.

Нагадаємо, що суспільний резонанс і протести низкою міст України спричинила відставка Федорова з посади міністра оборони, який за шість місяців роботи започаткував низку реформ у міністерстві.

За даними депутатів, імовірно, голосування за нового міністра оборони перенесуть, оскільки у парламенті бракує голосів на підтримку кандидатури Клименка. Як заявив президент Зеленський, рішення щодо керівників цих двох міністерств буде ухвалене пізніше. За матеріалами DW