САП вимагає через суд конфіскувати майно міністра Олексія Кулеби

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з вимогою конфіскувати на користь держави активи очільника Міністерства розвитку громад та територій Олексія Кулеби, вважаючи їх походження сумнівним. САП позивається до ВАКС щодо конфіксації активів Олексія Кулеби

У прокуратурі зазначають, що у 2021 році, під час роботи на позиції першого заступника голови КМДА, посадовець залучив свою сестру для підписання попередніх угод на придбання столичної квартири та паркувального місця.

Слідство також встановило, що у 2023 році, уже під час роботи в Офісі президента, чиновник організував фінальне оформлення документів, реєстрацію прав власності та укладання сервісних угод на це майно. За даними прокурорів, до цього процесу він залучив свого водія.

Провівши перевірку офіційного заробітку родини урядовця, САП дійшла висновку, що легальних фінансових джерел для купівлі цієї нерухомості було недостатньо.

З огляду на це, відомство просить ВАКС примусово стягнути згадане майно у державну власність.

Пізніше у коментарі Укрінформу Олексій Кулеба заявив, що буде що співпрацювати зі слідством у справі щодо законності походження набутих ним активів.

"У зв'язку з інформацією про подання позову повідомляю, що я є відповідачем у зазначеній справі та з повагою ставлюся до встановлених законом процедур і повноважень правоохоронних та судових органів. Водночас вважаю важливим наголосити, що йдеться про цивільний судовий процес щодо оцінки законності походження активів, а не про кримінальне провадження чи висунення обвинувачення. Остаточні висновки у справі мають бути зроблені виключно судом після всебічного дослідження всіх доказів та обставин", - зазначив Кулеба.

За його словами, протягом усієї своєї публічної діяльності він не приховував своїх доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню.

Клеба додав, що уся необхідна інформація в установленому законом порядку відображалася в деклараціях та перебуває у відкритому доступі. Що відомо про Олексія Кулебу

Державна кар'єра Олексія Кулеби на керівних посадах розпочалася в КМДА, де він був першим заступником голови з питань самоврядних повноважень, після чого 8 лютого 2022 року указом президента Володимира Зеленського його призначили очільником Київської ОДА.

У березні 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення РФ, керівництво Київською ОВА тимчасово передали військовому командувачу Олександру Павлюку, тоді як Кулеба координував роботу гуманітарного штабу регіону.

У травні того ж року Кулеба знову офіційно очолив Київську обласну державну адміністрацію, змінивши на цій посаді Олександра Павлюка відповідно до президентських указів.

Згодом, із січня 2023 року по вересень 2024 року, посадовець працював у команді Офісу президента України на посаді заступника керівника установи.

У вересні 2024 року Верховна Рада затвердила Олексія Кулебу на посаді віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій.

За матеріалами Kyiv Post