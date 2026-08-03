Зеленський призначив Клименка секретарем РНБО, Умєрова - головою зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО), а секретаря РНБО Рустема Умєрова - головою Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в указах No694 та No695 від 3 серпня, передають Українські Новини.

"Призначити Клименка Ігоря Володимировича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі No694.

53-річний Клименко з лютого 2023 року до 14 липня цього року обіймав посаду міністра внутрішніх справ, з січня 2023 року він був виконувачем обов'язків керівника МВС після загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського внаслідок аварії гелікоптера.

До цього з вересня 2019 року Клименко займав посаду голови Нацполіції

44-річний Умєров обіймав посаду секретаря РНБО з липня 2025 року. До цього він з вересня 2023 року обіймав посаду міністра оборони.

З вересня 2022 року до вересня 2023 року Умєров був головою Фонду держмайна. До цього він був депутатом Верховної Ради від фракції "Голос", він обіймав посаду секретаря комітету Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну став членом української делегації на переговорах з Росією.

Указом No692 від 3 серпня Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків Голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

17 липня Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. Раніше депутати називали Клименка головним кандидатом на посаду міністра оборони, але, за їх даними, він відмовився від цієї посади. За матеріалами Українськi Новини