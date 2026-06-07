Зеленський зустрічався в Києві з Абрамовичем, щоб передати послання путіну - FT

Зеленський запросив Абрамовича до Києва для організації прямих переговорів із путіним. Диктатор відхилив пропозицію зустрічі, попри зусилля олігарха.

У травні російський олігарх Роман Абрамович приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Український лідер намагався через нього переконати володимира путіна погодитися на прямі мирні переговори. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела, пише УНН.

Як зазначає видання Зеленський минулого місяця запросив до Києва підсанкційного російського мільярдера, колишнього власника ФК "Челсі" Романа Абрамовича, намагаючись переконати Путіна провести прямі мирні переговори.

За повідомленнями джерел, Зеленський попросив Абрамовича передати російському правителю повідомлення про те, що він готовий провести з ним двосторонню зустріч.

Україна хотіла продемонструвати свою серйозність щодо проведення прямих мирних переговорів з росією, навіть попри те, що США, які намагалися виступити посередником у досягненні перемир'я, відволікаються на війну на Близькому Сході, додали джерела.

Двоє високопоставлених українських чиновників описали повідомлення, яке Зеленський надіслав через Абрамовича, як схоже на відкритий лист до Путіна, опублікований у четвер на сайті президента України. Один із посадовців зазначив, що тон повідомлення був менш ворожим, ніж у публічному листі.

путін заявив у п'ятницю, що 21 травня він зустрівся з "одним із представників наших ділових кіл" і "цим, скажімо так, колегою", і сказав йому, що не бачить сенсу в зустрічі з Зеленським.

"Єдиний сенс у цьому - щоб українці зупинили наступ наших збройних сил", - сказав путін на економічній конференції в санкт-петербурзі. Російський правитель додав, що бізнесмен не діяв в офіційній якості.

Однак ані Україна, ані росія не називали імені бізнесмена.

FT нагадує, що Абрамович допомагав у посередництві в переговорах між Росією та Україною з перших тижнів повномасштабної війни у 2022 році. Абрамович також допоміг укласти угоду, що забезпечила експорт українського зерна через Чорне море пізніше того ж року.

Хоча роль Абрамовича стала менш помітною з того часу, як росія почала вести прямі переговори зі США минулого року, він, за словами близьких до нього осіб, залишається залученим до обміну полоненими та інших двосторонніх переговорів з Україною, зокрема щодо аспектів "мирного плану" під егідою США.

"Він потрібен, бо це єдиний росіянин, якого вони терпітимуть. Він ладнає з усіма", - сказав один із співрозмовників.

Інший близький до Абрамовича співрозмовник зазначив, що, за словами російського олігарха, Зеленський "вважає, що може вирішити все завдяки магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів".

Абрамович називає ініціативу Зеленського "змаганням капітанів". "Це зовсім не те, на що йде путін. І на Трампа це теж не дуже діє. Але Зеленський повністю зациклений на цьому", - додало джерело.

Один із близьких до Зеленського співрозмовників у коментарі виданню висловив сумнів, що "до кінця літа відбудеться щось суттєве", маючи на увазі переговори з рф. За його словами, Вашингтон зосереджений на Ірані, а москва ще не усвідомила, що цього літа їй не вдасться захопити решту Донбасу.