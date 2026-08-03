Зеленський звільнив іще шістьох послів та представника України при ЮНЕСКО

Президент Володимир Зеленський звільнив послів у Сингапурі, Киргизії, Таджикистані, Австрії, Тунісі та Лівії і представника України при ЮНЕСКО.

Відповідні укази №697/2026-702/2026 оприлюднені на сайті Президента України, передає Укрінформ.

Указом №698/2026 Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Хоманця з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській Республіці та Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія.

Указом №699/2026 Василя Химинця - з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія.

Валерія Євдокимова звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан указом №700/2026.

Валерія Жовтенка звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці указом №701/2026.

Указом №702/2026 Президент звільнив Катерину Зеленко з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сингапур та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.

Указом №697/2026 Зеленський звільнив Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Вадима Омельченка з посади Постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом. Указом №703/2026 він призначив на цю посаду Вікторію Ляліну-Бойко.

Як повідомлялося, раніше сьогодні Президент звільнив Ольгу Стефанішину з посади посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки.