Железняк розкритикував відставку уряду Свириденко та анонсував нові кадрові зміни

У Верховній Раді відправили у відставку уряд Юлії Свириденко, однак причин такого рішення влада публічно не пояснила. Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що звільнення прем'єр-міністерки відбулося без повноцінного звіту про роботу Кабміну, а найближчими днями країну можуть чекати нові кадрові перестановки. Відставка уряду Свириденко: що сказав Железняк

За словами депутата, Юлія Свириденко під час засідання профільного комітету пояснила свою заяву про відставку лише тим, що президент бачить необхідність оновлення уряду. Iнших причин або інформації про своє подальше призначення вона не озвучила.

Железняк звернув увагу, що замість повноцінного звіту уряд представив презентацію зі своїми досягненнями. На його думку, частина наведених у ній реформ була реалізована ще до призначення Свириденко або стала результатом роботи парламенту, а не Кабінету Міністрів.

Депутат також поставив під сумнів логіку відставки уряду.

"Якщо ви вважаєте, що уряд нормально справляється, то навіщо ви його звільняєте? Якщо ні, то поясніть суспільству, що саме стало причиною такого рішення", - зазначив він. Нові кадрові зміни: кого можуть призначити після відставки

Железняк повідомив, що остаточні кадрові рішення ще не ухвалені. За його інформацією, після повернення президента України можуть відбутися нові призначення в уряді та силових структурах.

Серед можливих сценаріїв депутат назвав призначення Юлії Свириденко керівницею Офісу президента, кадрові зміни у Міністерстві оборони, Міністерстві економіки, Службі безпеки України, МВС та Державному бюро розслідувань. За матеріалами INKORR

Водночас він наголосив, що ці варіанти поки що перебувають на стадії обговорення і остаточні рішення можуть змінитися.

На думку Железняка, головною проблемою залишається відсутність чітких пояснень щодо причин відставки уряду та плану подальших дій нової виконавчої влади.

Раніше Железняк анонсував наступ на корупціонерів через вимоги ЄС та 90 млрд євро.