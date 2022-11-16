Стали відомі претенденти на проведення футбольних Євро-2028 та Євро-2032
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) завершив прийом заявок від країн, які хочуть провести чемпіонати Європи у 2028 та 2032 роках.
Як повідомляє офіційний сайт організації, на Євро-2028 претендують спільна заявка Англії, Вельсу, Шотландії, Ірландії та Північної Ірландії та окрема заявка Туреччини, передає Укрінформ.
На Євро-2032 претендують окремі заявки Туреччини та Італії.
Усі країни мають остаточно підтвердити свою готовність провести турнір до квітня 2023 року.
УЄФА оголосить організаторів обох чемпіонатів Європи восени 2023 року.
Євро-2024 пройде у Німеччині.
Україна приєдналася до заявки Іспанії та Португалії, які хочуть у 2030 році провести чемпіонат світу.