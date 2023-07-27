Ольгу Харлан таки дискваліфікували через те, що вона не потисла росіянці руку

Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування в Мілані.

Про це повідомив журналіст Євроспорту Марко Аркарі у Твіттері.

Зазначимо, що Харлан на старті турніру перемогла росіянку Анну Смирнову (15:7) і не потисла їй руку. Смирнова подала протест проти Харлан через відсутність "прояву поваги" і понад 50 хвилин перебувала на доріжці після матчу, однак судді не змінили свого рішення і Ольга пройшла у наступний раунд. Тепер у сітці змагань позначили, що болгарка Йоана Ілієва, яка мала змагатися з українкою, автоматично пройшла у наступний раунд.