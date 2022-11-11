Армія Росії грабує території, з яких відступає, і руйнує інфраструктуру Херсонщини - Генштаб

Українські війська продовжують звільняти українські землі на Херсонському напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 листопада.

"Російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська продовжують примусово виселяти місцевих жителів з деяких окупованих населених пунктів Херсонщини.

"У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", - повідомляє командування.

Крім того, Сили оборони відбили російські атаки біля Новоселівського, М'ясожарівки, Макіївки і Білогорівки на Луганщині, а також Веселого, Соледара, Бахмута, Андріївки, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Невельського, Мар'їнки і Павлівки Донецької області.

Внаслідок російських обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити інформацію про можливий вихід російських військ із Херсону. Натомість навів дані щодо контрнаступу ЗСУ в регіоні - з 1 жовтня українські підрозділи просунулися до 36,5 кілометрів в глибину оборони російської армії, звільнивши 41 населений пункт, або 1 381 квадратний кілометр.

9 листопада у Росії заявили про рішення відвести війська в Херсонській області на лівий берег Дніпра. Пізніше, 10 листопада, Міноборони Росії назвало відведення російських військ із територій Херсонської області на правому березі Дніпра "маневром на підготовлені позиції".

За матеріалами Радіо Свобода