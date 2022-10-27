Арнольд Шварценеггер зустрівся з гуртом Kalush Orchestra у США (фото)

Американський актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер зустрівся з українським гуртом Kalush Orchestra у Сполучених Штатах.

Шварценеггер опублікував два фото з усіма учасниками українського гурту у своєму Instagram-акаунт.

На одному фото актор позує у рожевій панамі, такій же, як у лідера гурту Олега Псюка.

Фото: instagram.com/schwarzenegger/

"Це було фантастично зустріти Kalush Orchestra, чемпіонів Євробачення від України. Ви мене надихаєте!", - підписав знімки Арнольд Шварценеггер.

Варто зазначити, що український гурт та переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra їдуть в тур США та Канадою, де під час концертів збиратимуть кошти на підтримку України.

Артисти написали, що об'їхали майже всю Європу, щоб показати їхній унікальний етнічний код, українську культуру та зібрати гроші на підтримку України. Завдяки своїм концертам виконавцям вдалося зібрати 54 мільйони гривень.

"Тепер наша ціль масштабніша - зробити це в США та Канаді! Ми маємо показати усьому світу, які українці сильні, та донести це через нашу музику!" - написали Kalush.