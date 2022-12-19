Більшість біженців у країнах Євросоюзу - це жінки і діти - Центр економічної стратегії

Майже 2,25 млн українських дітей станом на початок цього навчального року було інтегровано в освітні заклади країн Євросоюзу. Це майже 43% із загальної кількості. Про це повідомила член групи досліджень у галузі політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії (ЦЕС) Ганна Сахно під час дискусії у понеділок, 19 грудня.

"Станом на вересень 2022 року приблизно 2,25 млн українських дітей було інтегровано в освітні заклади країн ЄС. Станом на вересень 2021 року всього в українських школах і дитячих садках навчалося 5,4 млн дітей, з них - трохи більше мільйона у дитсадках, а всі інші - у школах, тобто це 43% українських дітей, які перебувають за межами України", - зазначила вона.

За її словами, наразі 7,8 млн українців вимушено поїхали і залишаються у країнах Європи. З цього числа 90% переміщених становлять жінки і діти.

Сахно уточнила, що 6,5 млн українців є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), з них половина отримала офіційний статус ВПО, і цей показник майже не змінювався з березня.

Крім того, 40% ВПО мають роботу станом на грудень 2022 року, додала представник ЦЕС.