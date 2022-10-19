Депутати Європарламенту нагородили хоробрий народ України в особі президента премією Сахарова за свободу думки 2022 року

Європейський парламент присудив премію Сахарова "сміливому народу України в особі президента Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства".

Про це повідомила президент Європарламенту Роберта Метсола.

За її словами, всі групи Європейського парламенту досягли консенсусу, хто саме має отримати премію цього року. кому саме присудити премію Сахарова.

"Вони ризикують життям, захищаючи цінності Європи: свободу, демократію, верховенство права. Нема більш нікого, хто більше заслуговує на цю нагороду", - наголосила Метсола.

Премія "За свободу думки" імені Сахарова - головна правозахисна нагорода Європейського союзу. Вона названа на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова і вручається щороку з 1988 року.

Нагадаємо, у травні всім українським журналістам присудили Пулітцерівську премію у спеціальній номінації "Особлива згадка" за відданість правді і сміливість під час висвітлення російського вторгнення.

Також у жовтні Нобелівську премію миру отримали українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" разом із правозахисником Алесем Біляцьким та російською правозахисною організацією "Меморіал".