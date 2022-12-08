До Канади прибув ще один літак з українськими біженцями

До міста Сент-Джонс, столиці канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, прибуло ще 187 українців, які втекли від повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт уряду провінції.

Як зазначили, літак прибув із Польщі, на його борту перебувало 187 українських біженців. Усі витрати на переліт узяв на себе провінційний уряд.

"З урахуванням цього повітряного перевезення, близько 700 українців прибули повітряним транспортом. Разом із 800 українцями, які прибули іншими шляхами, з березня понад 1500 українців влаштувалися у 36 громадах Ньюфаундленду та Лабрадору", - ідеться у відомстві.

Усім українцям надали дозвіл на екстрену туристичну візу, яка дає змогу жити та працювати в Канаді до трьох років. Українці, які прибувають до Ньюфаундленду та Лабрадору за екстреною туристичною візою, також отримують план медичного обслуговування та перелік ліків. Окрім того, у провінції можна замінити українські водійські права.

У 2025 році Канада планує прийняти 500 000 мігрантів, щоб забезпечити економічне процвітання країни.