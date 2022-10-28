Енергоатом: працівники ЗАЕС попри посилений тиск окупантів не підписують контракти з Росатомом

Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує Росатом, передає УНН посиланням на Енергоатом.

Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує Росатом, передає УНН посиланням на Енергоатом.

За даними Енергоатому, окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує.

Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників. Ще 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію, повідомили в Енергоатомі.

Як повідомили в компанії, похвалитися великим успіхом на ЗАЕС рашисти не можуть. Тим паче, що навіть попри весь їхній тиск та погрози, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.

Звісно, серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема й з керівного складу станції. Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України, резюмували в Енергоатомі.

Глава українського державного агентства з атомної енергії "Енергоатом" заявив AFP, що близько 50 співробітників окупованої Москвою Запорізької атомної електростанції на півдні України перебувають у російському полоні.