ЄС виділив Україні 66 млн євро на відновлення зруйнованих війною шкіл

Єврокомісія виплатила Україні 66 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл, повідомила заступниця генерального директора Генерального директорату ЄС з питань політики добросусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова у Twitter, пише УНН.

"Європейська комісія виплатила 66 мільйонів євро до бюджету України на реконструкцію та відновлення шкільних установ, які були пошкоджені під час жорстокої війни росії проти України", - зазначила Матернова.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.