Євробачення-2023: організатори змінили правила голосування

Європейський мовний союз (EBU) ухвалив зміни до процедури голосування на пісенному конкурсі Євробачення.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі організації.

Так, відтепер при визначенні учасників, які виходять у фінал із півфіналів, враховуватимуться лише голоси глядачів.

"Країни, які потрапили до фіналу із двох півфіналів (по 10 із кожного), тепер визначатимуться лише на основі голосів глядачів конкурсу, а не на основі голосування журі та глядачів разом, як це було з 2009 року", - заявили в EBU.

Крім того, вперше глядачі із країн, які не беруть участі в Євробаченні, зможуть проголосувати за свої улюблені пісні онлайн.

"Їхні голоси будуть додані та конвертовані в бали, які матимуть таку ж вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах і великому фіналі", - додали в EBU.

Проте у фіналі конкурсу, як і раніше, голосуватиме професійне журі разом із глядачами з усього світу.

"Протягом своєї 67-річної історії пісенний конкурс "Євробачення" постійно розвивався, щоб залишатися актуальним і захоплюючим. Ці зміни підтверджують величезну популярність шоу, надаючи більше можливостей аудиторії найбільшої у світі події живої музики", - заявив виконавчий директор міжнародного пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердаль.

67-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Ліверпулі у травні наступного року. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, а фінал - 13 травня. У ньому візьмуть участь 37 країн, зокрема, й Україна.