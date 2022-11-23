Німецьке видання Bild разом з мером Віталієм Кличком проїхав Києвом, де мільйони людей годинами залишаються без світла. В українській столиці мінусова температура, сніг – і хвилювань про страшну зиму стає все більше! Уявіть, що відбувається, коли температура опускається мінус 20 градусів і нижче.

Кличко говорить про «найгіршу зиму з часів Другої світової війни». Відтоді такої «жахливої зими» Київ не переживав. «Путін хоче використати напади на цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей покинути столицю. Але він досягає зворотне!»

У понеділок увечері Кличко відвідує північ Києва, всі ліхтарі вимкнені, непроглядна темрява, за кількома вікнами видно лише ліхтарики.

«Ми змушені кожні кілька годин вимикати електрику в окремих частинах міста, інакше система буде перевантажена», – каже мер. Зокрема, останні російські атаки тиждень тому вразили важливі частини інфраструктури.

Можна допомогти собі, заощаджуючи електроенергію. Поки що.

Кличко: «Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це було б, якби відбулося широкомасштабне відключення електроенергії, а температура була ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко!»

Брак електроенергії означає не просто відсутність світла. Водопостачання та опалення також можливі лише в обмеженому обсязі. Ліфти вже не працюють. Все зупиняється.(…)

Також Кличко не вірить, що Путін досягне своїх цілей, розбомбивши інфраструктуру. «Він хоче тероризувати людей, змусити їх мерзнути без світла, щоб люди тиснули на Зеленського, щоб він здався. Але цього не станеться. Моє враження таке, що люди стають лише злішими, рішучішими. Ми не помремо і не втечемо, як хоче Путін».

Мер сподівається на подальшу підтримку Німеччини та Європи: «Ми дуже вдячні за системи захисту, але нам потрібно більше, особливо для інших міст України. Незалежно від зброї, нам також терміново потрібні генератори, захисний одяг та інші гуманітарні вантажі».

Кличко виглядає втомленим, щодня він у дорозі, щоб відновлювати інфраструктуру, частину якої знищили росіяни. «Ми все робимо, працюємо цілодобово. Ми не заберемо свої речі та втечемо на Захід, як хоче Путін. Він стільки разів помилявся на цій війні. Він знову помиляється».