КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву

Сьогодні, 27 грудня, Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції, закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність Росії. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційними", - йдеться у повідомленні.

На пленарному засіданні КСУ ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України закону про внесення зміни до закону про свободу совісті щодо назви релігійних організацій, які входять до структури об'єднання, керівний центр якого розташовано за межами України, в державі-агресорі.

Ухвалюючи рішення, КСУ врахував рішення Європейського Суду з прав людини, де зокрема зазначено: "Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, взяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву".

Текст рішення та його резюме буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного Суду 28 грудня 2022 року.