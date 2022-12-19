Майже половина українців підтримує перенесення святкування Різдва на 25 грудня. Кількість тих, хто підтримує цю ідею, суттєво зросла за останній рік. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

За даними опитування, за рік частка тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня, зросла з 26% до 44%. Проти такої ідеї - 31% (у 2021 - 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% - не змогли відповісти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців заходу країни і Києва: там більше ніж половина - підтримують цю ідею. Серед мешканців центру не проти цієї ідеї відносна більшість - 44%. Натомість серед жителів півдня і сходу відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва.

За словами соціологів, значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва спостерігається серед греко-католиків - 68%. Серед прихожан ПЦУ підтримують цю ідею майже половина - 46%, при цьому третина з них проти.

Серед молоді кожен з варіантів відповіді - за перенесення, проти та байдуже - обрали третина респондентів. Більше суперечностей спостерігається у старшій і середній вікових групах, де понад 40% підтримують ідею перенесення, водночас не менше третини - проти.

Крім того, як свідчить опитування, за рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), і тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Водночас більше ніж половина опитаних (55%) будуть святкувати Різдво саме 7 січня (у 2021-му таких було - 71%).

При цьому найбільше "перейшли" на нову дату греко-католики: чверть святкує лише 25 грудня і ще чверть - обидві дати.