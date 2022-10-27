Медведчук намагається повернути контроль над його будинком у Пущі-Водиці - ЗМІ

Після того, як нардепа від забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука обміняли й він опинився в Росії, його представники почали робити спроби повернути контроль над маєтком політика в Пущі-Водиці в Києві. Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", опублікованому 26 жовтня.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ громадська організація "НПУ Межигір'я" взяла будинок Медведчука на збереження.

"Усе це майно ми зберігаємо із середини березня. Ми сюди привезли слідчих Держбюро розслідувань і Департаменту стратегічних розслідувань, які зробили опис [майна] й передали нашій громадській організації на збереження. Ми забезпечуємо збереження, доки держоргани не вирішать, що із цим майном буде далі", - розповів голова "НПУ Межигір'я" Денис Тарахкотелик.

3 жовтня вперше з початку вторгнення РФ в Україну на територію біля будинку Медведчука в Пущі-Водиці приїхали юристи компанії його дружини Оксани Марченко й викликали поліцейських, заявивши про своє право на власність. Там розташована база охоронної компанії "Шторм".

12 жовтня представники Медведчука знову викликали правоохоронців на територію біля будинку. Джерела видання заявили, що на території постійно чергує поліція охорони, послуги якої платні. Патрульні, які прибули на місце, обшукали знімальну групу журналістів.

"На восьмому місяці повномасштабної війни з Росією маєток кума Путіна в Києві охороняє поліція охорони. Хто платить? Медведчук? Очевидно, що Медведчук намагатиметься все повертати. Очевидно, що різні юристи працюватимуть над цим", - написав журналіст "Української правди" Михайло Ткач. За матеріалами Гордон.